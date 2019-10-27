В Рязани пропала 44-летняя женщина

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В Рязани пропала 44-летняя Олеся Журавлева. Об этом утром в воскресенье, 27 октября, сообщили в группе RZN. life
Женщина ушла из дома 23 сентября 2019 года. С тех пор о ней ничего неизвестно. Проживала в поселке Шлаковый.
Всех, кто видел пропавшую, просят сообщить в полицию.
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