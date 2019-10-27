Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:21, 27 октября 2019 97
 0    0

В понедельник на шести улицах Рязани отключат свет

В понедельник на шести улицах Рязани отключат свет

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 28 октября, на шести рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рабочие будут ремонтировать воздушную линию. Из-за этого с 9:30 до 16:00 без электричества останутся:

  • Михайловское шоссе, дома №№88-а, 88-г, 94—184;
  • 1-й Михайловский проезд, дома №№3—7;
  • 2-й Михайловский проезд, дома №№3—9;
  • 3-й Михайловский проезд, дома №№2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
  • поселок Машинистов, дома №№1—16;
  • улица Пойменная, дома №№1—49.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 6 565
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
14:54, 24 октября 2019 4 334
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:32, 20 октября 2019 5 397
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 203
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 5
8:39, 24 октября 2019 2 203
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум