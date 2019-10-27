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14:37, 27 октября 2019 95
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В Петербурге 12-летний школьник убил мать шампуром

В Петербурге 12-летний школьник убил мать шампуром

В Петербурге 12-летний школьник убил мать шампуром, об этом пишет «Российская газета».

Ребенок напал на женщину в квартире. Как рассказал источник, школьник сначала облил мать кипятком из чайника, а потом изрезал ее ножницами, ножом и шампуром.

Мальчик убил мать на глаза у брата-близнеца. Также в квартире нашли их нетрезвого отца, который позвонил своим родителям. Они и обратились в полицию.

Как сообщил источник, семья состояла на учете. Сейчас с детьми работают психологи.


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