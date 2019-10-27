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Фото: Pixabay.com
В Хакасии женщина повредила сыну глаза после ссоры с мужем. Об этом
По данным следствия, 36-летняя жительница села Таштып поругулась с супругом из ревности. После ссоры она повредила пятимесячному мальчику оба глаза. Ребенка госпитализировали.
На мать завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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