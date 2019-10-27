В Google рассказали о крупном обновлении поисковой системы

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Американская компания Google улучшила работу одноименной поисковой системы с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается в блоге компании.
Новая технология обработки текста позволяет лучше понимать контекст запросов и точнее находить для них ответы. В частности, новая система корректнее обрабатывает запросы с предлогами «для» и «к».
В сообщении отмечается, что это обновление затронет около 10% всех поисковых запросов. Система уже используется для обработки запросов на английском, в скором времени будет добавлена поддержка еще 20 языков.
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