RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка пожаловалась на грязный туалет автовокзала и отсутствие тротуаров в Михайлове, об этом она сообщила в соцсети «
Девушка уточнила, что в Михайлове она была проездом и очень удивилась, что город находится в таком состоянии.
«Были неприятно удивлены состоянием местного автовокзала. Туалет — просто ужас. Тротуары и пешеходные зоны напрочь отсутствуют, идти приходится по проезжей части — такое по всему городу», — отметила рязанка.
Также она написала, что считает город самобытным и редким.
«Власти Михайловского района, сделайте что-нибудь», — заключила девушка. Фото Ирины Орловой
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Ростовской области пенсионер два года насиловал внучку
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.