Рязанка, нашедшая родителей в Белоруссии через 20 лет, вышла замуж

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Юлия Горина, нашедшая родителей в Белоруссии через 20 лет, вышла замуж. Об этом в воскресенье, 27 октября, на своей
Супругом женщины стал активист ОНФ Илья Крюков, который
Пара планировала сыграть две свадьбы: одну в России, другую — в Белоруссии, где живут биологические родители невесты.
Юлия ребенком
Фото со страницы Ивана Крестьянинова
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.