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21:17, 27 октября 2019 268
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Рязанка, нашедшая родителей в Белоруссии через 20 лет, вышла замуж

Рязанка, нашедшая родителей в Белоруссии через 20 лет, вышла замуж

Юлия Горина, нашедшая родителей в Белоруссии через 20 лет, вышла замуж. Об этом в воскресенье, 27 октября, на своей странице во «ВКонтакте» сообщил рязанец Иван Крестьянинов.

Супругом женщины стал активист ОНФ Илья Крюков, который помогал ей в поисках родных. Напомним, он сделал возлюбленной предложение в прямом эфире.

Пара планировала сыграть две свадьбы: одну в России, другую — в Белоруссии, где живут биологические родители невесты. Юлия ребенком потерялась в электричке в Белоруссии и оказалась на вокзале в Рязани. С четырех лет ее воспитывали приемные родители. Рязанка уже была замужем, у нее есть пятилетняя дочь.

Фото со страницы Ивана Крестьянинова


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