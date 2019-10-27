На пожаре в Александро-Невском районе погиб пенсионер

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В воскресенье, 27 октября, на пожаре в деревне Колобово в Александро-Невском районе погиб пенсионер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Известно, что мужчине было 67 лет. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 4:09. Загорелся бревенчатый дачный дом, а также деревянный сарай. Обе постройки сгорели.
На пожар выезжали два пожарных автомобиля и восемь огнеборцев.
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