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12:51, 27 октября 2019 158
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В «Леруа Мерлен» пожарная сигнализация сработала случайно — МЧС

В «Леруа Мерлен» пожарная сигнализация сработала случайно — МЧС

В гипермаркете «Леруа Мерлен» пожарная сигнализация сработала случайно. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что на пожар никто не выезжал.

«Эвакуация- ложная. Кто-то случайно нажал кнопку пожарной сигнализации», — прокомментировали в МЧС.

Напомним, ранее в группе в соцсети «ВКонтакте» появилась информация об эвакуации посетителей и персонала магазина.


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