В рязанском гипермаркете появилась брендированная одежда «Новогодней столицы»

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В рязанском гипермаркете «Глобус» появилась брендированная одежда с символикой «Новогодней столицы». Фотографии вещей прислал в редакцию RZN.info прислал читатель.
Одежду продают как для мужчин, так и для женщин. В магазине представлены: футболки, толстовки, кепки, безрукавки и штаны.
«Шьют в Подмосковье, жилеты стоят почти пять тысяч, а кепки — тысячу», — рассказали покупатели.
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