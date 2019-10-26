В Дагестане мужчина пришел в школу с топором и требовал убавить музыку

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В Дагестане мужчина пришел в школу в маске и с топором. Он требовал сделать тише музыку. По факту следователи возбудили уголовное дело, передает
По данным полиции, инцидент произошел еще 16 октября на территории школы в селе Уллуая Левашинского района.
В здание вошел мужчина в маске со слесарным инструментом в руках и потребовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку.
В школе в этот день проходило мероприятие, посвященное «Дню здоровья».
Работники учреждения вызвали полицию. 33-летнего местного жителя задержали.
По информации полиции, задержанный объяснил наличие маски и инструментов тем, что в этот день на приусадебном участке он проводил работы.
Мужчина отметил, что не желал причинить вред здоровью и доставить неудобства окружающим.
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