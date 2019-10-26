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В Алтайском крае восемь человек погибли в ДТП с минивэном и микроавтобусом, передает
По информации регионального минздрава, четверо пострадавших эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один — в калманскую ЦРБ, все пятеро находятся в тяжелом состоянии.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек.
Авария произошла на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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