Рязанцев вновь пригласили на общегородской субботник с Сорокиной и ее заместителями

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Фото: Администрация Рязани
Рязанцев вновь пригласили на общегородской субботник с мэром Еленой Сорокиной и ее заместителями. Об этом сообщил
В субботу, 26 октября, с 9:00 до 11:00 уборка пройдет на 12 территориях.
Работы пройдут в следующих местах:
Сбор участников в 9.00. Форма одежды — свободная, с собой необходимо иметь перчатки.
На территории Хлебного сквера пройдет субботник, в котором примет участие глава администрации Елена Сорокина.
Заместители Сорокиной уберутся на следующих территориях: Сергей Савин — улица Телевизионная; Игорь Тишин — Нижний городской сад; Надежда Штевнина — улица Ломоносова.
Рязанцы смогут задать интересующие их вопросы руководителям администрации.
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