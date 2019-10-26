Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:13, 26 октября 2019 117
 0    0

Рязанцев вновь пригласили на общегородской субботник с Сорокиной и ее заместителями

Рязанцев вновь пригласили на общегородской субботник с Сорокиной и ее заместителями

Фото: Администрация Рязани

Рязанцев вновь пригласили на общегородской субботник с мэром Еленой Сорокиной и ее заместителями. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботу, 26 октября, с 9:00 до 11:00 уборка пройдет на 12 территориях.

Работы пройдут в следующих местах:

  • Хлебный сквер, сбор на остановке «Клуб завода ТКПО»;
  • Нижний городской сад, сбор за остановкой памятник Павлова;
  • улица Ломоносова от д. 19 до улицы Матросова, сбор на остановке общественного транспорта «улица Трудовая»;
  • улица Телевизионная от дома 1 до улицы Разина, сбор у дома №1 по улице Телевизионная (напротив школы №11);
  • зеленая зона по улице Лагерная, сбор за остановкой «Университет МВД»;
  • зеленая зона на улице Молодцова (в районе а/к «Вихрь»), сбор со стороны 2-го Дачного проезда;
  • улица Гражданская, дом 11, 1-й Совхозный проезд;
  • улица Высоковольтная между д. 45 и 47, сбор слева от Дома ребенка;
  • улица Трудовая от дома 10 до улицы Пугачева, сбор у дома №10 по улице Трудовая;
  • зеленая зона по улице Черновицкая от Гагарина до Островского (Севастопольская аллея), сбор перекресток улицы Гагарина — улицы Черновицкой;
  • Сквер на улице Пушкина, в районе дома 49; Лыбедский бульвар (в районе Почтамта), сбор на зеленой зоне в районе Почтамта.

Сбор участников в 9.00. Форма одежды — свободная, с собой необходимо иметь перчатки.

На территории Хлебного сквера пройдет субботник, в котором примет участие глава администрации Елена Сорокина.

Заместители Сорокиной уберутся на следующих территориях: Сергей Савин — улица Телевизионная; Игорь Тишин — Нижний городской сад; Надежда Штевнина — улица Ломоносова.

Рязанцы смогут задать интересующие их вопросы руководителям администрации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 6 302
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
14:54, 24 октября 2019 3 886
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:32, 20 октября 2019 5 153
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 1 938
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 5
8:39, 24 октября 2019 1 969
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум