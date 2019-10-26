Любимов похвалил игру рязанских десантников, прошедших в полуфинал Высшей лиги КВН

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Николай Любимов похвалил игру рязанских десантников, прошедших во второй полуфинал Высшей лиги КВН, об этом он
«Удалось посмотреть эту игру из зала — интересный полуфинал и яркое выступление наших десантников», — отметил он.
Выпуск с участием команды «Умные люди» покажут в субботу, 26 октября, на Первом канале в 21:20.
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