ФОК с бассейном в Спас-Клепиках достроят в декабре

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Фото: Издательство «Пресса»
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Спас-Клепиках достроят в декабре. Об этом пишет издательство «
Отмечается, что работы выполняются в срок. Две недели назад в здании запустили отопление. Сейчас там устанавливают подвесные потолки, укладывают напольную плитку, вставляют двери.
На территории комплекса сделали парковку для автомобилей, тротуарной плиткой выложили пешеходные дорожки, разбили газон. В ближайшее время здесь посадят деревья и кустарники.
«Всего в комплексе заработают четыре отделения: бокс, баскетбол, футбол и плавание. Штат сотрудников практически готов. Будут среди них как местные специалисты, так и иногородние. Например, тренер по плаванию приедет из Рязани», — говорится в сообщении.
Напомним, в трехэтажном комплексе
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