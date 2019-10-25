«Я за искусство». Рязанцы встретились с писателем Эдуардом Лимоновым в «Барсе на Московском»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 24 октября, в ТЦ «
Писатель признался, что впервые оказался в Рязани и перед встречей решил посетить кремль и погулять по городу. Кроме того, он рассказал о своем большом путешествии в разные страны.
«В последнее время я очень много ездил. Побывал во Франции, в Монголии, в Нагорном Карабахе и в Абхазии. Все эти поездки были крайне интересны, необыкновенны. В них по-новому видишь панораму мира. В своем возрасте хочется сгрести все те воспоминания, которые ты имел, и заменить их совершенно новыми», — поделился Лимонов.
Он также ответил на вопросы рязанцев. Говоря о том, что он считает самой большой опасностью для человечества, публицист подчеркнул, что этой опасностью «стали мы сами».
«Всю планету разодрали. Мы эксплуатируем землю и не соображаем, что есть какой-то предел. Самая большая опасность человечества — это само человечество. В мире слишком много людей», — заявил писатель.
Также Лимонов затронул тему различия искусства и культуры. По его мнению, культура — это различные конференции, массовые концерты, как на День города, а в искусстве совершаются какие-то открытия. «Мне культура не интересна, я за искусство», — заключил публицист.
В конце встречи Лимонов подписал книги всем желающим.
Напомним, 10 октября в Скопине и Рязани
Справка
Эдуард Лимонов (Савенко) родился в Дзержинске в 1943 году. Возглавляет партию «Другая Россия». Автор книг «Палач», «316, пункт „В“», «История его слуги», «Укрощение тигра в Париже», «Смерть современных героев», «Азбука „Император“ и другие мнения», «Священные монстры» и «Это я — Эдичка».
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