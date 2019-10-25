Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:36, 25 октября 2019 170

«Я за искусство». Рязанцы встретились с писателем Эдуардом Лимоновым в «Барсе на Московском»

«Я за искусство». Рязанцы встретились с писателем Эдуардом Лимоновым в «Барсе на Московском»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 24 октября, в ТЦ «Барс на Московском» прошла творческая встреча с писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым. На нее пришли около трех десятков рязанцев.

Писатель признался, что впервые оказался в Рязани и перед встречей решил посетить кремль и погулять по городу. Кроме того, он рассказал о своем большом путешествии в разные страны.

«В последнее время я очень много ездил. Побывал во Франции, в Монголии, в Нагорном Карабахе и в Абхазии. Все эти поездки были крайне интересны, необыкновенны. В них по-новому видишь панораму мира. В своем возрасте хочется сгрести все те воспоминания, которые ты имел, и заменить их совершенно новыми», — поделился Лимонов.

Он также ответил на вопросы рязанцев. Говоря о том, что он считает самой большой опасностью для человечества, публицист подчеркнул, что этой опасностью «стали мы сами».

«Всю планету разодрали. Мы эксплуатируем землю и не соображаем, что есть какой-то предел. Самая большая опасность человечества — это само человечество. В мире слишком много людей», — заявил писатель.

Также Лимонов затронул тему различия искусства и культуры. По его мнению, культура — это различные конференции, массовые концерты, как на День города, а в искусстве совершаются какие-то открытия. «Мне культура не интересна, я за искусство», — заключил публицист.

В конце встречи Лимонов подписал книги всем желающим.

Напомним, 10 октября в Скопине и Рязани побывал писатель Захар Прилепин.

Справка

Эдуард Лимонов (Савенко) родился в Дзержинске в 1943 году. Возглавляет партию «Другая Россия». Автор книг «Палач», «316, пункт „В“», «История его слуги», «Укрощение тигра в Париже», «Смерть современных героев», «Азбука „Император“ и другие мнения», «Священные монстры» и «Это я — Эдичка».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 6 124
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
14:54, 24 октября 2019 3 540
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 3
17:32, 20 октября 2019 4 992
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 1 766
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 5
17:21, 22 октября 2019 2 084
Любимов ответил на критику Варламова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум