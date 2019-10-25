«Я за искусство». Рязанцы встретились с писателем Эдуардом Лимоновым в «Барсе на Московском»

В четверг, 24 октября, в ТЦ « Барс на Московском » прошла творческая встреча с писателем и политическим деятелем Эдуардом Лимоновым. На нее пришли около трех десятков рязанцев.

Писатель признался, что впервые оказался в Рязани и перед встречей решил посетить кремль и погулять по городу. Кроме того, он рассказал о своем большом путешествии в разные страны.

«В последнее время я очень много ездил. Побывал во Франции, в Монголии, в Нагорном Карабахе и в Абхазии. Все эти поездки были крайне интересны, необыкновенны. В них по-новому видишь панораму мира. В своем возрасте хочется сгрести все те воспоминания, которые ты имел, и заменить их совершенно новыми», — поделился Лимонов.

Он также ответил на вопросы рязанцев. Говоря о том, что он считает самой большой опасностью для человечества, публицист подчеркнул, что этой опасностью «стали мы сами».

«Всю планету разодрали. Мы эксплуатируем землю и не соображаем, что есть какой-то предел. Самая большая опасность человечества — это само человечество. В мире слишком много людей», — заявил писатель.

Также Лимонов затронул тему различия искусства и культуры. По его мнению, культура — это различные конференции, массовые концерты, как на День города, а в искусстве совершаются какие-то открытия. «Мне культура не интересна, я за искусство», — заключил публицист.

В конце встречи Лимонов подписал книги всем желающим.

Напомним, 10 октября в Скопине и Рязани побывал писатель Захар Прилепин.

Справка

Эдуард Лимонов (Савенко) родился в Дзержинске в 1943 году. Возглавляет партию «Другая Россия». Автор книг «Палач», «316, пункт „В“», «История его слуги», «Укрощение тигра в Париже», «Смерть современных героев», «Азбука „Император“ и другие мнения», «Священные монстры» и «Это я — Эдичка».