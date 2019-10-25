Вжух и… В Подмосковье рядом с заправкой открыли магазин фейерверков

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В подмосковной деревне Давыдовское рядом с заправкой открыли магазин фейерверков. В пятницу, 25 октября, начальник территориального управления Ольга Кузнецова рассказала радиостанции «
По словам Кузнецовой, палатка «достаточно качественно, хорошо оборудована».
«Скорее всего, там соблюдены требования, но я не могу забегать вперед», — добавила она, отметив, что собственник через пару дней привезет необходимые документы. Проверки проведут органы госпожарнадзора и управление безопасности.
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