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13:43, 25 октября 2019 84
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В субботу в Рязанской области ожидается до +15 градусов

В субботу в Рязанской области ожидается до +15 градусов

В субботу, 26 октября, в Рязанской области ожидается до +15 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +10, +15 градусов.


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