В Рязани поймали браконьера с дюжиной рыб

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В Рязани поймали браконьера с 12 подлещиками. Об этом сообщила телекомпания «
Улов описали и конфисковали вместе с лодкой и сетью. На нарушителя составили протокол.
Начальник линейного пункта полиции в порту Рязани Вадим Савицкий рассказал, что браконьеры используют сети и остроги.
«Сейчас действует запрет на ловлю на зимовальных ямах. Их местонахождение знают все рыбаки, в свободном доступе с ними можно ознакомиться», — пояснил он.
Этот запрет действует до 30 апреля.
Отмечается, что с начала года подразделение Рязанского линейного отдела МВД на транспорте выявило больше 30 случае браконьерства.
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