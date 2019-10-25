В Песочне мужчина едва не задушил бывшую жену за запрет поговорить с сыном

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Фото: Pixabay.com
В Песочне пьяный мужчина едва не задушил бывшую жену за запрет поговорить с сыном. Об этом
В полицию обратились соседи женщины. Нетрезвый 32-летний житель области пришел к бывшей супруге, чтобы пообщаться с ребенком. Хозяйка отказалась пускать пьяного рязанца к подростку, из-за чего тот стал ругаться и душить ее.
«Конфликт происходил на глазах у ребенка, который кричал от страха», — уточнили в полиции.
Участковый успокоил мужчину.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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