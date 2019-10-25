В Москве презентуют фильм о Северном Кавказе с участием рязанцев

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В пятницу, 25 октября, в Москве презентуют режиссерскую версию фильма о Северном Кавказе. Его сняли во время экспедиции, участниками которой стали в том числе рязанцы.
В течение четырех недель блогеры, фотографы и видеографы осваивали популярные туристические маршруты, а также открывали для себя «другой мир» Кавказа.
Полуторачасовую картину можно будет увидеть по адресу: Москва, 2-й Донской проезд 9, «Точка кипения — Коммуна». Начало в 19:30, предварительно необходимо
О том, как проходила экспедиция и какие места посетили рязанцы, читайте в публикации «
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.