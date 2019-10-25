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9:38, 25 октября 2019 75
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В Москве презентуют фильм о Северном Кавказе с участием рязанцев

В Москве презентуют фильм о Северном Кавказе с участием рязанцев

В пятницу, 25 октября, в Москве презентуют режиссерскую версию фильма о Северном Кавказе. Его сняли во время экспедиции, участниками которой стали в том числе рязанцы.

В течение четырех недель блогеры, фотографы и видеографы осваивали популярные туристические маршруты, а также открывали для себя «другой мир» Кавказа.

Полуторачасовую картину можно будет увидеть по адресу: Москва, 2-й Донской проезд 9, «Точка кипения — Коммуна». Начало в 19:30, предварительно необходимо зарегистрироваться.

О том, как проходила экспедиция и какие места посетили рязанцы, читайте в публикации «Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему».


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