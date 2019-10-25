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Фото: Pixabay.com
В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами. Об этом Агентству городских новостей «
Депутат считает «формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлемым». Свинцов рассказал, что был на сеансах, где реклама шла более 20 минут.
«Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы», — возмущался он.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.