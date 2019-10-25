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11:38, 25 октября 2019 146
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В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах

В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах

Фото: Pixabay.com

В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат считает «формат, где 15-20% рекламы, для фильма в кинотеатре неприемлемым». Свинцов рассказал, что был на сеансах, где реклама шла более 20 минут.

«Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы», — возмущался он.


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