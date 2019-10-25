Умер главврач медицинской санитарной части Рязанского приборного завода

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Руководство и коллектив АО «ГРПЗ» скорбят по поводу смерти главного врача медицинской санитарной части завода Карпова Андрея Владимировича (13.01.1964 — 24.10.2019) и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Андрей Владимирович окончил Рязанский медицинский институт. Всю свою жизнь он посвятил врачебному делу. Долгие годы работал на Городской станции скорой медицинской помощи. В 2013 году возглавил медицинскую санитарную часть Государственного Рязанского приборного завода.
Андрея Владимировича Карпова отличали высокий профессионализм, незаурядные организаторские качества, ответственность, преданность делу, чуткое и внимательное отношение к пациентам и сотрудникам. Среди коллег он пользовался большим авторитетом.
За заслуги в области здравоохранения Андрей Владимирович награжден медалью «За содействие донорскому движению», благодарностью и почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Отмечен региональными и корпоративными наградами.
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