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15:56, 25 октября 2019 176

Участниками мероприятий по электробезопасности от «Рязаньэнерго» стали более семи тысяч детей и подростков

Участниками мероприятий по электробезопасности от «Рязаньэнерго» стали более семи тысяч детей и подростков

С начала года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели 62 мероприятия на тему электробезопасности. В тематических акциях, внеклассных часах в образовательных учреждениях и летних лагерях, экскурсиях на энергообъекты поучаствовали более семи тысяч человек.

«'Рязаньэнерго' на постоянной основе проводит комплекс мероприятий информационно-обучающего характера для подрастающего поколения в рамках реализации комплексной программы по предупреждению несчастных случаев на электросетевых объектах со сторонними лицами. В целях снижения риска получения электротравм, особенно несовершеннолетними жителями Рязанской области, энергетики также распространяют агитационные материалы, публикуют в СМИ и социальных сетях объявления об опасности электрического тока и недопустимости проникновения на энергоустановки, проводят тематические конкурсы», — рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики также убедительно попросили родителей, педагогов и воспитателей постоянно напоминать детям и подросткам об опасности электричества.

Специалисты обратили внимание на то, что недопустимо:

  • подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды, так как воздействие атмосферных факторов может привести к обрыву проводов и выводу из строя электроустановок.
  • набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, и тем более пытаться открыть их.
  • разбивать туристические лагеря, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом и т. п. вблизи энергообъектов.
  • фотографироваться вблизи энергообъектов, электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом и попасть под высокое напряжение можно, поднимая монопод над собой.

Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм и поучаствовать в тематических конкурсах, можно найти на сайте компании в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».

Специалисты «Рязаньэнерго» принимают заявки от педагогов и родителей на проведение уроков электрограмотности в детских садах, школах, обучающих центрах. С запросом можно обратиться в отдел по связям с общественностью «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Основы электробезопасности».


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