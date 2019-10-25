Участниками мероприятий по электробезопасности от «Рязаньэнерго» стали более семи тысяч детей и подростков

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С начала года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели 62 мероприятия на тему электробезопасности. В тематических акциях, внеклассных часах в образовательных учреждениях и летних лагерях, экскурсиях на энергообъекты поучаствовали более семи тысяч человек.
«'Рязаньэнерго' на постоянной основе проводит комплекс мероприятий информационно-обучающего характера для подрастающего поколения в рамках реализации комплексной программы по предупреждению несчастных случаев на электросетевых объектах со сторонними лицами. В целях снижения риска получения электротравм, особенно несовершеннолетними жителями Рязанской области, энергетики также распространяют агитационные материалы, публикуют в СМИ и социальных сетях объявления об опасности электрического тока и недопустимости проникновения на энергоустановки, проводят тематические конкурсы», — рассказали в пресс-службе компании.
Энергетики также убедительно попросили родителей, педагогов и воспитателей постоянно напоминать детям и подросткам об опасности электричества.
Специалисты обратили внимание на то, что недопустимо:
Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм и поучаствовать в тематических конкурсах, можно найти на
Специалисты «Рязаньэнерго» принимают заявки от педагогов и родителей на проведение уроков электрограмотности в детских садах, школах, обучающих центрах. С запросом можно обратиться в отдел по связям с общественностью «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «
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