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Территорию рязанского гипермаркета оцепили из-за бесхозной сумки, об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«Сотрудники полиции выехали на место оперативно. Никакой угрозы жизни для рязанцев нет», — рассказали в полиции.
Напомним, вечером в четверг, 24 октября, около гипермаркета «Леруа Мерлен» в Рязани
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.