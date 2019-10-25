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12:34, 25 октября 2019 54
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Строительство детских садов в Дядькове, Семчине и Рыбном запланировали на 2020 год

Строительство детских садов в Дядькове, Семчине и Рыбном запланировали на 2020 год

Фото: Pixabay.com

В 2020 году планируют построить три новых детских сада — в Дядькове в районе гипермаркета «Глобус», Семчине и Рыбном. Об этом рассказал замминистра строительного комплекса региона Сергей Семенов на правительственном часе в облдуме, прошедшем в среду, 23 октября. Он отметил, что уже подготовлена и направлена заявка на возведение детских садов.

Правительственный час посвятили теме реализации в Рязанской области нацпроекта «Жилье и городская среда». Семенов рассказал о строительстве в регионе новых домов и ликвидации аварийного жилого фонда. Так, в 2018 году в эксплуатацию ввели более 777 тысяч квартир. В настоящий момент сформировано 20 микрорайонов массовой застройки и предусмотрено строительство не менее трех миллионов квадратных метров жилья, 22 детских садов, шести школ, двух поликлиник и трех ФОКов. В 2019 году регион получил 662 миллиона рублей на строительство школы на 500 мест в селе Дядьково Рязанского района, детсада на 220 мест по улице Зубковой в Рязани.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра строительного комплекса рассказал, что 70% объемов строительства обеспечивается за счет возведения многоэтажек с привлечением средств граждан. Переход на эскроу-счета не предполагает автоматического открытия кредитной линии для застройщиков, а банковская система не готова обеспечить замещение средств дольщиков кредитами. По его словам, в настоящее время в регионе не открыто ни одного эскроу-счета. Отметим, в феврале губернатор Николай Любимов поручил минстрою защитить рязанцев от банкротства застройщиков и активизировать переход на эксроу-счета.

«Основная проблема в том, что доходность наших проектов, по мнению банков, не превышает 10%. Хорошо, что пока у нас есть задел на два года вперед, так как дома в высокой степени готовности будут достраиваться с использованием прежней схемы», — пояснил Семенов.

Депутаты облдумы также обсудили вопрос о переселении граждан из аварийного жилья. По словам Сергей Семенова, на сегодняшний день в реестр аварийного жилья входит 120 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 55 тысяч квадратных метров — жилье, которое признано аварийным до 1 января 2017 года. Еще 44 тысячи не вошли в расселение — это будущая программа 2010-2025 годов.

Замминистра добавил, что на реализацию программы планируется направить более двух миллиардов рублей.

Напомним, ранее в Рязани начали разрабатывать проекты детсада в Семчине и школы в Кальном. Корреспондент RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в Рязани.


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