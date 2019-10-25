RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Сасовец украл цепи с могильной ограды, сообщили на
В полицию обратилась 64-летняя женщина и рассказала, что с могилы ее родственников на городском кладбище украли металлические цепи.
Выяснилось, что к краже оказался причастен 30-летний житель Сасова. Он сдал цепи в местный пункт приема металлолома.
Злоумышленника разыскали и задержали. Ранее этого местного жителя уже судили.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИлья Варламов выложил видео из Рязани
|
cледующая новость →Путин поздравил со столетием рязанского ветерана Великой Отечественной
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.