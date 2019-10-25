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16:12, 25 октября 2019 229
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Сасовец украл цепи с могильной ограды

Сасовец украл цепи с могильной ограды

Фото: Pixabay.com

Сасовец украл цепи с могильной ограды, сообщили на сайте регионального УМВД.

В полицию обратилась 64-летняя женщина и рассказала, что с могилы ее родственников на городском кладбище украли металлические цепи.

Выяснилось, что к краже оказался причастен 30-летний житель Сасова. Он сдал цепи в местный пункт приема металлолома.

Злоумышленника разыскали и задержали. Ранее этого местного жителя уже судили.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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