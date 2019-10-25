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15:24, 25 октября 2019 106

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки на линзы Nikon Transitions VII

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки на линзы Nikon Transitions VII

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки до 40% на линзы Nikon Transitions VII.

Воспользоваться спецпредложением рязанцы могут до 31 декабря в салонах, расположенных по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Новоселов, дом №21-а;
  • Московское шоссе, дом №21;
  • улица Народный бульвар, дом №8.

Более подробную информацию можно получить у консультантов по телефону: +7 (4912) 93-77-51, а также в Instagram.

Напомним, ранее специалисты салона оптики «Мой взгляд» рассказали рязанцам, как правильно выбирать и носить очки, а также как за ними ухаживать.


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