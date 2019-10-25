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Фото: Администрация Рязани
С 11 по 22 октября с рязанских кладбищ убрали около 400 кубометров мусора, сообщили на
Убрали: Новогражданское, Новое, Воскресенское, Шереметьевское, Божатковское, Недостоевское, Борковское, Боголюбовское, Канищевское, Голенчинскоге, Мервинское, Никуличинское, Лазаревское, Дягилевское, Храповское, Богородское, Скорбященское, Солотчинское, Скорбященское кладбища.
Кроме того, подстригли кустарники и вывезли упавшие деревья. Также обрезали сухие ветви, обрезали кустарники и удалили дикорастущую поросль на улицах и в парках.
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