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10:13, 25 октября 2019 279
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Роспотребнадзор засудил рязанский медцентр

Роспотребнадзор засудил рязанский медцентр

В рязанский Роспотребнадзор поступили жалобы на рязанский медцентр ООО «Счастье», сообщили на сайте ведомства.

Специалисты управления установили, что в соответствии с договорами на оказание услуг по абонементу, медорганизация оказывает платную доврачебную, амбулаторно-поликлиническую и специализированную помощь. Потребители же обязуются эти услуги оплатить. Но оплата медицинских услуг происходила заемными деньгами, а именно — заключение кредитных договоров.

При расторжении договора по инициативе потребителя, медцентр не возвращал деньги за оплаченные и не оказанные медицинские услуги.

В итоге Роспотребнадзор обратился в суды с исковыми заявлениями в защиту прав потребителей. Все исковые требования удовлетворили в полном объеме.

В пользу трех потребителей с ООО «Счастье» взыскали деньги в размере 196 450 рублей, а также штрафы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в размере 98 225 рублей (всего 294 675 рублей).

Кроме того, Роспотребнадзор на данный момент подал еще четыре иска в отношении ООО «Счастье».


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