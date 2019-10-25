Посетителя рязанского кафе избили и оставили без куртки

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Посетителя кафе, расположенного на улице Великанова, избили и оставили без куртки. Об этом сообщила
38-летний пострадавший рассказал полицейским, что выпивал в заведении и познакомился с мужчиной. Когда они вышли на улицу, собутыльник набросился на рязанца с кулаками, снял с него куртку и, надев ее на себя, скрылся.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого на улице. Им оказался 30-летний рязанец, которого уже судили за кражу.
«По предварительной информации, во время распития спиртного мужчине понравилась куртка собутыльника и он, выпив еще для храбрости, решил при первой же возможности отобрать эту одежду, — говорится в сообщении. — Когда знакомые вышли на улицу, там было сумрачно и пустынно и злоумышленник без раздумий напал на пострадавшего, а затем пытался скрыться, но безуспешно».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК.
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