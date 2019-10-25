Полиция проверит информацию о повешенной собаке в рыбновском селе

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В четверг, 24 октября, в полицию поступило заявление о том, что на мосту около села Житово Рыбновского района повесили собаку. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Правоохранители проводят проверку.
Напомним, ранее «Служба по контролю за безнадзорными животными» сообщила, что
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.