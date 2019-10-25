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Погибшего под Рязанью мужчину сбили два автомобиля, сообщили в
В четверг, 24 октября, примерно в 17:50, в Рыбновском районе на 174-м километре автодороги М5 «Урал» 42-летний рязанец на «Пежо 3008» сбил 41-летнего мужчину. После на погибшего наехал «Ниссан Террано» под управлением 59-летнего рязанца.
По предварительной информации он переходилдрогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, раннее очевидцы аварии отмечали, что машина
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