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9:43, 25 октября 2019 159
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Погибшего под Рязанью мужчину сбили два автомобиля

Погибшего под Рязанью мужчину сбили два автомобиля

Погибшего под Рязанью мужчину сбили два автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четверг, 24 октября, примерно в 17:50, в Рыбновском районе на 174-м километре автодороги М5 «Урал» 42-летний рязанец на «Пежо 3008» сбил 41-летнего мужчину. После на погибшего наехал «Ниссан Террано» под управлением 59-летнего рязанца.

По предварительной информации он переходилдрогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, раннее очевидцы аварии отмечали, что машина насмерть сбила дорожного рабочего.


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