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14:03, 25 октября 2019 69
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Многодетную рязанку могут лишить родительских прав за жестокое обращение с детьми

Многодетную рязанку могут лишить родительских прав за жестокое обращение с детьми

Многодетную рязанку могут лишить родительских прав за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Известно, что на побои и издевательства пожаловалась бабушка детей. По ее словам, проблемы в семье начались после того, как дочь решила жить с мужчиной, который освободился из колонии.

Оказалось, что мужчина начал бить детей. Побои зафиксировали и созвали комиссию по делам несовершеннолетних.

«До этого прецедента семья даже не состояла на учете», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в школе, где учатся старшие дети, синяков не замечали. Соседи рассказали, что семья была самой обычной.

Предположительно двух мальчиков из семьи заберут папы, девочка останется с бабушкой под опекой.


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