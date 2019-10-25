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Многодетную рязанку могут лишить родительских прав за жестокое обращение с детьми. Об этом
Известно, что на побои и издевательства пожаловалась бабушка детей. По ее словам, проблемы в семье начались после того, как дочь решила жить с мужчиной, который освободился из колонии.
Оказалось, что мужчина начал бить детей. Побои зафиксировали и созвали комиссию по делам несовершеннолетних.
«До этого прецедента семья даже не состояла на учете», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в школе, где учатся старшие дети, синяков не замечали. Соседи рассказали, что семья была самой обычной.
Предположительно двух мальчиков из семьи заберут папы, девочка останется с бабушкой под опекой.
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