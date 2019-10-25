Любимов запустил опрос о награждении неизвестного мецената, вернувшего орден Ленина

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В пятницу, 25 октября. Николай Любимов запустил на своей
«Человек, нашедший и вернувший орден, пожелал остаться неизвестным, хотя его поступок заслуживает благодарности и общественного внимания», — считает глава региона.
Напомним, 7 ноября 2017 года неизвестный
Фото со
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.