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9:29, 25 октября 2019 93
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К 2024 году индекс качества городской среды в Рязани планируют повысить на 30 процентов

К 2024 году индекс качества городской среды в Рязани планируют повысить на 30 процентов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

К 2024 году индекс качества городской среды в Рязани планируют повысить на 30 процентов. Об этом рассказал министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов, выступая с докладом на правительственном часе в облдуме в среду, 23 октября.

Повысить индекс хотят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется с 2019 года. Согласно ему, за пять лет планируется сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Для этого в 2019 году из федерального бюджета выделили 457 миллионов рублей, из областного — 66,4 миллиона. В том числе на благоустройство 20-ти дворов — 122,4 миллиона и 16-ти общественных территорий — 268,3 миллиона.

Докладчик рассказал, что с Минстроем России подписано предварительное соглашение о финансировании проекта на ближайшие три года. Так, в 2020 году на эти цели планируется выделить 305,8 миллиона рублей, в 2021 году — 305,8 миллиона, в 2022 году — 318,8 миллиона.

Отметим, под индексом качества городской среды подразумевается то, насколько город готов к современным вызовам и отвечает потребностям горожанина. Цель в том, чтобы оценить не только город, но и понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях.

По данным сайта «индекс.дом.рф», Рязань имеет индекс 49% и статус «плохое состояние городской среды».


© RZN.info

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