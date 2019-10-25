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11:10, 25 октября 2019 92
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Из Рязани до Солотчи пустят автобус

Из Рязани до Солотчи пустят автобус

Из Рязани до Солотчи пустят автобус. Об этом говорится в письменном отчете о состоянии городского транспорта, который предоставили депутатам гордумы на комитете по ЖКХ в пятницу, 25 октября.

Маршрут №19 пустят от площади Театральной до поселка Солотча. Работать он начнет в ноябре.


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