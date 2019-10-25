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15:44, 25 октября 2019 118

«Энерджинет» рекомендовал масштабировать проект «Цифровой РЭС-Янтарьэнерго"в России и за рубежом

«Энерджинет» рекомендовал масштабировать проект «Цифровой РЭС-Янтарьэнерго

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский стал участником заседания рабочей группы НТИ «Энерджинет», на котором обсудили результаты проекта «Цифровой РЭС — Янтарьэнерго».

В заседании, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, участвовали лидер рабочей группы НТИ «Энерджинет» Олег Гринько, представители ООО «Т-система», НТИ «Российская венчурная компания», ООО «Таврида Электрик», ПАО «РусГидро», АО «Энергомера», АО «Монитор Электрик», Высшей школы экономики, АО «Янтарьэнерго».

В рамках защиты проекта «Цифровой РЭС — Янтарьэнерго» Игорь Маковский выступил с докладом об инициативах, реализуемых в компании.

Он напомнил, что это первый проект Национальной технологической инициативы «Энерджинет», одобренный межведомственной рабочей группой при президиуме Совета при президенте по модернизации экономики России.

Присутствующие узнали, что с 2016 года удалось реализовать пять его этапов: выполнена распределенная автоматизация, оборудована комплексная система энергомониторинга, внедрена единая автоматизированная система оперативно-технологического управления «ОЛИМП», использующая модель сети, построенной в соответствии со стандартами CIM и обладающей всеми современными функциями DMS, OMS, EMS и другими. Кроме того, была разработана дорожная карта изменений нормативной базы, а в рамках заключительного этапа — методические указания и отчеты по расчету технико-экономических показателей проекта.

«Все технологии и принципы проекта уже получили свое масштабирование не только на территории Калининградской области, но и на территории других ДЗО группы компаний ПАО „Россети“. Так, например, сейчас активно ведется создание „Цифровых РЭС“ в Ленэнерго, Московском регионе, Сибири и в первую очередь на территории 20 регионов зоны ответственности „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“», — отметил Игорь Маковский.

По его словам, в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к середине 2020 года создадут 30 Цифровых РЭС, где установят более 940 реклоузеров, около 1300 разъединителей, порядка 1500 отдельно стоящих индикаторов короткого замыкания. Реконструируют более 2300 ячеек 6-10 кВ на РП и ПС 35-110 кВ, а также установят 212 пунктов коммерческого учета, более 5 тысяч шкафов телеметрии ТП и 77 тысяч приборов коммерческого учета.

«Внедрение технологий позволяет проводить и организационные изменения, повышающие экономическую эффективность проекта, например, через объединение двух РЭСов в единый, а также поднятие функции диспетчерского управления с уровня РЭС на верхний уровень», — подчеркнул гендиректор «Россети Центр».

Оценивая результаты реализации проекта «Цифровой РЭС — Янтарьэнерго», лидер рабочей группы НТИ «Энерджинет» Олег Гринько отметил, что проект позволяет в целом увидеть на практике, что происходит и как трансформируется деятельность сетевой компании.

«Когда начинаешь структурировать и моделировать в одном пространстве, при этом постоянно помнишь о главной задаче — обеспечение социально-экономических эффектов, то ты видишь собираешь ключевую модель деятельности на основе заинтересованности, выгоды, ответственность и ресурсораспределение между всеми участниками системы», — подчеркнул он.

Также Олег Гринько пригласил сделать следующий шаг, обсудить комплексные подходы к проектированию и включиться в работу по пилотированию методики расчёта эффектов, разработанной в рамках проекта «Цифровой РЭС Янтарьэнерго»: «Мы готовы совместно с компанией „Россети“ эту методику сделать роботизированным элементом для расчета и оптимизации бизнес-моделей, то есть создать наблюдаемую модель комплексного проекта, который можно рассчитать и спрогнозировать экономические эффекты. На основе итогов этого проекта можно провести серьезную работу для масштабирования не только в отдельной электросетевой компании, но и в Российской Федерации в целом. Сейчас в рамках „Энерджинет“ реализуется следующий эволюционный шаг Цифровой РЭС Саки. В нем мы нацелены на решение, которое было бы лучшим в мире в своем классе, и планируем пилотирование проекта в Индии, Китае, Латинской Америке, Южной Африке».


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