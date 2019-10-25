Число пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» в Рязанской области увеличилось в полтора раза

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В Рязанской области количество пользователей видеонаблюдения от «Ростелекома» увеличилось в полтора раза по сравнению с 2018 годом. Такие данные предоставили в компании.
Отмечается, что цифровой сервис позволяет удаленно при наличии доступа в интернет просматривать и контролировать происходящее дома.
«Цифровая видеокамера оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, а также датчиками звука и движения. При фиксации движения в указанной зоне система моментально уведомит об этом хозяина. Внутренняя камера работает через Wi-Fi, оснащена микрофоном с функцией Push-to-talk, которая транслирует голосовые сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома. Внешние камеры защищены от дождя, снега, повышенных и пониженных температур и даже грозовых разрядов», — говорится в сообщении.
Видеозаписи хранятся от 7 до 30 дней, в зависимости от тарифа, на защищенных серверах цифрового провайдера.
«Мы обеспечиваем наших пользователей всеми сервисами для создания цифровой экосистемы. Видеонаблюдение — одна из важнейших ее составляющих — помогает быть всегда в курсе, вернулся ли со школы ребенок, делает ли он уроки, чем занимаются домашние питомцы, как чувствуют себя старшие члены семьи. Заботясь о безопасности родных и дома, современный потребитель думает и о надежной защите своих данных. Так, решение от „Ростелекома“ предусматривает шифрование на всем пути передачи информации — от самой камеры до дата-центров», — прокомментировал Андрей Карташов, директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком».
Подробности о сервисе можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, или на
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