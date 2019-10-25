Честный счет. Кадастровую стоимость российской недвижимости подкорректируют в пользу собственников

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Фото: Pixabay.com
В октябре 2019 года правительством России разработаны поправки в закон «О государственной кадастровой оценке». Порядок определения и сама величина кадастровой стоимости объектов напрямую касается сотен тысяч рязанцев, так как от этих показателей зависит размер налога на недвижимость.
Как отметила заместитель Министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко проект федерального закона направлен на защиту интересов одновременно и правообладателей объектов недвижимости и органов власти. Согласно внесенному в Госдуму документу, все ошибки исправляются в пользу правообладателей объектов недвижимости. Если корректировка кадастровой стоимости влечет ее уменьшение, то оно распространяется на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости. Если исправление ошибки приводит к увеличению кадастровой цены, то полученный показатель применяется с нового налогового периода.
В законопроекте также установлен единый для всех регионов цикл оценки, начиная с 2022 года, и единая дата оценки — раз в четыре года.
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