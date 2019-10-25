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17:06, 25 октября 2019 85
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Андрея Минаева освободили от домашнего ареста

Андрея Минаева освободили от домашнего ареста

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Андрея Минаева освободили от домашнего ареста. Отстраненный от должности ректор РГУ имени Есенина находится под подпиской о невыезде. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Vidsboku.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончился арестом.

Позже решение обжаловали.15 апреля Минаева отпустили под домашний арест.


© RZN.info

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