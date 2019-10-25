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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Андрея Минаева освободили от домашнего ареста. Отстраненный от должности ректор РГУ имени Есенина находится под подпиской о невыезде. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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