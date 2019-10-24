Житель Михайловского района нарушал запрет суда и по ночам ходил в кафе

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Житель села Щетиновка Михайловского района гулял по ночам и ходил в кафе, несмотря на запрет суда. Об этом сообщила
Известно, что 48-летнего мужчину неоднократно судили за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Ему запретили появляться в общественных местах по вечерам и ночам, а также посещать кафе и питейные заведения.
Однако полицейские выяснили, что рецидивист не соблюдал запрет, а также нарушал общественный порядок.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.