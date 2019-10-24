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Здание бывшего кооперативного техникума передадут рязанскому педколледжу. Об этом в четверг, 24 октября, в ходе публичного отчета сообшил министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров.
По его словам, здание используют для расширения площадей педагогического колледжа на улице Горького.
Напомним, в 2018 году в Рязани
Ранее министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина сообщала, что здание педколледжа хотят
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.