За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры

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За неделю, с 15 по 21 октября, в Рязани значительнее всего подорожали огурцы — на 16,1%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цена также увеличилась на помидоры — на 6,1%.
Подешевело за это время пшено (на 3,9%), а также куры охлажденные и мороженые (на 1,3%).
Незначительно увеличились цены на крупу гречневую-ядрицу, морковь, лук репчатый, консервы мясные.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.