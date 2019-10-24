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9:22, 24 октября 2019 73
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За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры

За неделю в Рязани подорожали огурцы и помидоры

За неделю, с 15 по 21 октября, в Рязани значительнее всего подорожали огурцы — на 16,1%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цена также увеличилась на помидоры — на 6,1%.

Подешевело за это время пшено (на 3,9%), а также куры охлажденные и мороженые (на 1,3%).

Незначительно увеличились цены на крупу гречневую-ядрицу, морковь, лук репчатый, консервы мясные.


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