В Туле задержали 23-летнего рязанца с наркотиками

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На станции Тула на платформе пригородного сообщения задержали 23-летнего рязанца с наркотиками. Об этом сообщила
Во время досмотра у молодого человека изъяли три полимерных пакета со свертками общим количеством 80 штук. В них находилось белое порошкообразное вещество и темное вязкое вещество.
Экспертиза установила, что это амфетамин весом около 100 граммов и гашиш весом около 100 граммов.
В отношении жителя Рязанской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228. Нарушителя заключили под стражу.
Идет расследование.
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cледующая новость →Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.