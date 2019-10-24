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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 24 октября, около 6:00 в Сасовском районе сгорела фура. Незадолго возгорания водитель вышел из машины «по нужде», сообщает издательство «
Житель Орла 1954 года рождения остановился недалеко от села Салтыково. Он вез запчасти для насосов.
По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.