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13:07, 24 октября 2019 195
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В Сасовском районе сгорела фура

В Сасовском районе сгорела фура

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 24 октября, около 6:00 в Сасовском районе сгорела фура. Незадолго возгорания водитель вышел из машины «по нужде», сообщает издательство «Пресса».

Житель Орла 1954 года рождения остановился недалеко от села Салтыково. Он вез запчасти для насосов.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.


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