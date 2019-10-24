В сараевском селе установили купол на строящийся храм

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Фото: Издательство «Пресса»
В сараевском селе Паники установили купол и крест на строящийся храм Дмитрия Солунского. Об этом сообщает издательство «
Высота купола вместе с крестом достигает двенадцати с половиной метров. Весит купол пять с половиной тонн, а его диаметр — девять с половиной метров.
Храм начали строить в мае. Его возводят по аналогу старого.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.