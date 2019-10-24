В Рязанской области владельцев электрокаров освободят от транспортного налога

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В среду, 23 октября, облдума утвердила поправки в налоговое законодательство. Изменения коснулись владельцев экологически чистых видов транспорта — электрокаров и автобусов, оборудованных газовыми двигателями, а также предпринимателей.
Так, владельцев электрокаров освободят от уплаты транспортного налога, а для организаций с автобусами с газовыми двигателями на 50% снизят ставку.
Председатель облдумы Аркадий Фомин рассказал, что изменения вступят в силу с 2020 года.
«Хотя их катастрофически мало на сегодняшний день, но мы хотим, чтобы их становилось больше и для этого работаем над региональным законодательством, создаем возможности для предпринимателей, которые хотят организовать инфраструктуру, я имею ввиду электрозаправки и так далее. Но с другой стороны, и владельцам тоже стимул — купить автомобиль с электродвигателем и не платить за это транспортный налог — это хорошее подспорье», — добавил Фомин.
Помимо этого, депутаты установили льготы для участников региональных инвестиционных программ. Для них утвердили пониженную до 10% ставку по налогу на прибыль в части зачисления в областной бюджет. Кроме того, они смогут не платить налог на имущество при осуществлении капиталовложений в размере от 50 до 500 миллионов рублей — на три года, и свыше 500 миллионов — на пять лет.
И.о. министра промышленности и экономразвития региона Андрей Ворфоломеев пояснил, что воспользоваться льготой смогут только организации, доходы которых от реализации региональных инвестпроектов составляют не менее 90% всех полученных доходов. Для резидентов ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) в регионе установили налоговую ставку в размере 1% при налогообложении доходов и 5% при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов.
По словам Ворфоломеева, изменения направлены на снижение налоговой нагрузки и стимулирование малого предпринимательства в моногородах и создания в них промышленных парков, в частности индустриального парка «Карандаш» в поселке Лесной. Председатель облудумы Аркадий Фомин отметил, что эта мера вводится на пять лет.
«Для нас очень важно, чтобы в наши промышленные парки приходили новые резиденты, инвесторы, — отметил Фомин. — Мы приняли закон, по которому снижаем до минимального значения планку по налогообложению предприятий и организаций, работающих по упрощенной системе и зарегистрированных непосредственно в ТОСЭРе».
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