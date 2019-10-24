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19:56, 24 октября 2019 88
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В рязанских дворах установили новые детские площадки

В рязанских дворах установили новые детские площадки

Фото: Администрация Рязани

В рязанских дворах установили новые детские площадки. В администрации города сообщили, что управляющие организации, ТОСы и жилищные кооперативы подали 55 заявок на благоустройство, ремонт и установку игровых и спортивных площадок.

Сейчас работы ведут по 20 адресам:

  • улица Кальная, дом № 39,
  • улица Пирогова, дом № 13,
  • улица Островского, дом № 23/2,
  • улица Великанова, дом № 1 корпус 1,
  • улица Гагарина, дом № 80,
  • улица Интернациональная, дома №№ 15 В и 11б,
  • улица Комбайновая, дом № 21,
  • улица Крупской, дом № 23,
  • улица Щорса, дом № 5,
  • улица Гоголя, дом № 50,
  • улица Великанова, дома №№ 3 и 6,
  • улица 1-е Бутырки, дом № 4,
  • улица Березовая, дома №№ 1а, 1 м, 8,
  • улица Крупской, дом № 5,
  • улица Сельских Строителей, дом № 6 корпус 4,
  • улица Дружная, дом № 16 корпус 1.

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