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В Рязани выбрали блюдо «Новогодней столицы 2020». Об этом сообщила группа проекта «ВКонтакте».
Наибольшее количество голосов набрал торт «Новогоднее чудо». Победителя — Юлию Фомичеву — пригласили на награждение 21 ноября на форум гастрономической индустрии «HoReCa fest».
«На мероприятии будет презентован проект „Рязань — Новогодняя столица 2020“, а также будут представлены основные особенности и перспективы развития рязанской индустрии гостеприимства», — добавили в сообщении.
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